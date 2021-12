“Vogliamo trasformare Napoli Est in una meta di esperienze attrattive. Saranno i giovani a far riscoprire la periferia e i suoi talenti” (Di domenica 19 dicembre 2021) La periferia di Napoli può essere una meta turistica. Un turismo che non vede al centro però l’enogastronomia o il panorama, ma un turismo fatto di esperienze. Roberto Malfatti, presidente della cooperativa Sepofà (in napoletano “si può fare”) vuole ripartire dai giovani, quelli che non trovano o non cercano più lavoro, per fare di loro delle guide turistiche particolari che raccontino il territorio. In particolare, raccontare la sesta municipalità di Napoli è uno dei quartieri più grandi e popolosi della città. Si tratta della zona più giovane del capoluogo, e lì si registra il tasso di dispersione scolastica tra i più alti del capoluogo campano. Si snoda tra San Giovanni a Teduccio, un sito di interesse nazionale (Sin) per le tematiche ambientali, e Ponticelli, che tra tra “stese” di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Ladipuò essere unaturistica. Un turismo che non vede al centro però l’enogastronomia o il panorama, ma un turismo fatto di. Roberto Malfatti, presidente della cooperativa Sepofà (in napoletano “si può fare”) vuole ripartire dai, quelli che non trovano o non cercano più lavoro, per fare di loro delle guide turistiche particolari che raccontino il territorio. In particolare, raccontare la sesta municipalità diè uno dei quartieri più grandi e popolosi della città. Si tratta della zona più giovane del capoluogo, e lì si registra il tasso di dispersione scolastica tra i più alti del capoluogo campano. Si snoda tra San Giovanni a Teduccio, un sito di interesse nazionale (Sin) per le tematiche ambientali, e Ponticelli, che tra tra “stese” di ...

