Traffico Roma del 19-12-2021 ore 09 | 30

(Di domenica 19 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati e Redenzione Massimo pesche ancora chiuso alViale Marco Polo per consentire i rilievi Dopo un incidente avvenuto all’altezza di via Cilicia Direzione Giovanni ilquindi deviato sulla Cristoforo Colombo Mentre chi si trova sulla Colombo e proviene dall’Eur trova chiusa la rampa per via Cilicia direzione San Giovanni c’è pocoancora e le ripercussioni alla circolazione sono limitate nel frattempo la polizia locale Ci segnala un altro incidente su Corso d’Italia tra via Po e via Puccini auto in fila per incidente sulla Pontina tra Aprilia e Pomezia direzioneEsattamente tra via Strampelli e via Laurentina su resto della rete viaria Capitolina non si rilevano particolari difficoltà ricordiamo che in ambito del piano di Natale della ...