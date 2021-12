Tennis, Alexander Zverev sul caso Peng: “L’ATP? Spero sia più attiva sulla faccenda” (Di domenica 19 dicembre 2021) Nonostante le rassicurazioni arrivate nelle scorse settimane, il caso Peng Shuai continua a scuotere e non poco tutto il mondo del Tennis. I Tennisti e le Tenniste di tutto il mondo vorrebbero che si facesse di più per capire quali siano le reali condizioni di salute fisica e mentale della giocatrice cinese. L’ultimo a prendere la parola sul tema è stato Alexander Zverev, il numero tre del ranking mondiale, che intervistato da diversi media ha detto: “Spero che avremo maggiori notizie della Peng e che L’ATP faccia qualcosa. Nel 2021 in Germania viviamo in un mondo in cui pensiamo che situazioni come quella della Peng non possano più accadere. Ma le dittature sono li fuori”. Un attacco duro, sotto tutti ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Nonostante le rassicurazioni arrivate nelle scorse settimane, ilShuai continua a scuotere e non poco tutto il mondo del. Iti e lete di tutto il mondo vorrebbero che si facesse di più per capire quali siano le reali condizioni di salute fisica e mentale della giocatrice cinese. L’ultimo a prendere la parola sul tema è stato, il numero tre del ranking mondiale, che intervistato da diversi media ha detto: “che avremo maggiori notizie dellae chefaccia qualcosa. Nel 2021 in Germania viviamo in un mondo in cui pensiamo che situazioni come quella dellanon possano più accadere. Ma le dittature sono li fuori”. Un attacco duro, sotto tutti ...

Advertising

TennisWorldit : Alexander Zverev: 'Voglio vincere uno Slam e diventare il nuovo numero uno' - Tennis43102803 : RT @Eurosport_IT: Alexander Zverev batte Novak Djokovic e conquista l'oro olimpico: il tedesco non riesce a trattenere le lacrime ?????????? V… - _Sport_Calcio_ : Alexander Zverev batte Novak Djokovic e conquista l'oro olimpico: il tedesco non riesce a trattenere le lacrime ??????… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Alexander Zverev batte Novak Djokovic e conquista l'oro olimpico: il tedesco non riesce a trattenere le lacrime ?????????? V… - Eurosport_IT : Alexander Zverev batte Novak Djokovic e conquista l'oro olimpico: il tedesco non riesce a trattenere le lacrime ??????… -