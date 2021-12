Stretta da Capodanno all' Epifania con tamponi per tutti dove e quando | poi doppia ipotesi a gennaio 2022

(Di domenica 19 dicembre 2021) Il premier Mario Draghi ha convocato la cabina di regia per giovedì 23 dicembre, il giorno dopo la conferenza stampa di fine anno. Sarà secondo le voci dell'ultim'ora l'occasione per lanciare un messaggio chiaro agli...

Lasi concretizza in particolare in Olanda, con il lockdown annunciato dal premier Mark ... Eccezione prevista a Natale e a, quando gli ospiti potranno essere 4. Le scuole rimarranno ...Una cabina di regia convocata per il 23 dicembre. In tempo per ladi Natale e. Con l'incubo dei contagi che potrebbero arrivare a 50 mila se la variante Omicron continuerà a correre ai suoi ritmi. Mentre l'Europa torna a blindarsi, il governo ...LA RESTRIZIONIPESARO L'annuncio delle Marche in zona gialla da domani ha accentuato il clima di incertezza, percepibile sia fra i ristoratori sia fra gli albergatori. Un punto interrogativo, ...SEZZEDall'8 dicembre scorso, oltre cento nuovi casi Covid hanno interessato la comunità di Sezze. L'ultimo dato, diffuso ieri dalla Asl, è di 17 contagi nella sola giornata di venerdì. E a ...