Spider-Man: No Way Home, Kevin Feige: "Stiamo sviluppando altre storie!" (Di domenica 19 dicembre 2021) Interrogato dal The New York Times, Kevin Feige ha dichiarato che il franchise di Spider-Man proseguirà con altre storie anche dopo Spider-Man: No Way Home. Spider-Man: No Way Home è attualmente in sala ma il franchise con il celebre Uomo Ragno non finisce mica qui! Parola di Kevin Feige che, in occasione di un'intervista con il The New York Times, ha dichiarato di essere al lavoro su altre storie con Spider-Man. Come riportato da Deadline, il capo dei Marvel Studios ha raccontato: "Disney e Sony si sono attivate per scrivere altre storie su Spider-Man. Io e Amy siamo al lavoro! Lo dico perché non voglio che i fan subiscano altri traumi da separazione ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 dicembre 2021) Interrogato dal The New York Times,ha dichiarato che il franchise di-Man proseguirà constorie anche dopo-Man: No Way-Man: No Wayè attualmente in sala ma il franchise con il celebre Uomo Ragno non finisce mica qui! Parola diche, in occasione di un'intervista con il The New York Times, ha dichiarato di essere al lavoro sustorie con-Man. Come riportato da Deadline, il capo dei Marvel Studios ha raccontato: "Disney e Sony si sono attivate per scriverestorie su-Man. Io e Amy siamo al lavoro! Lo dico perché non voglio che i fan subiscano altri traumi da separazione ...

Advertising

Lorenzo_Farina : #SpiderManNoWayHome è decisamente uno dei cinecomic più belli degli ultimi anni, e soprattutro ci ricorda perché Sp… - GamingToday4 : Le novità Panini Marvel Italia per il 2022, una nuova serie digitale per Spider-Man - liholovesloki : ho un’opinione su spider man che se la dico mi uccidete malissimo quindi starò zitta - puttin0nther1tz : RT @acquaneepassata: a me fa piacere che abbiate trovato una nuova cosa da commentare tutti insieme ma io spider man non lo guardo voglio c… - lucarro15 : @RebicIsTheWay @UmbertoDalessa4 a me era piaciuto molto in marvel’s spider man. l’attore perfetto sarebbe randall p… -