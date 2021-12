Sono almeno 100 le persone morte a causa del tifone Rai nelle Filippine (Di domenica 19 dicembre 2021) almeno 100 persone Sono morte nelle Filippine a causa della devastazione provocata dal tifone Rai che si è abbattuto sul paese. Sabato era stata comunicata la morte di venti persone, ma era già chiaro che il bilancio sarebbe peggiorato. Alcuni Leggi su ilpost (Di domenica 19 dicembre 2021)100della devastazione provocata dalRai che si è abbattuto sul paese. Sabato era stata comunicata ladi venti, ma era già chiaro che il bilancio sarebbe peggiorato. Alcuni

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Il 77.8% della popolazione totale è stato completamente vaccinato e il 3% è in attesa di seconda dose. Ha ricevuto… - TgLa7 : 'Mi auguro questo virus di prenderlo. Almeno dico: 'Ok, sono una complottista, una negazionista... Piuttosto che mo… - AlbertoBagnai : Come poi ho spiegato a Magrini, il discorso “ci sono 136000 morti di COVID, per il vaccino solo 608” non ha molto s… - Francesco_Rizz_ : RT @ilpost: Sono almeno 100 le persone morte a causa del tifone Rai nelle Filippine - malachiteblu : gente che ancora perde tempo a giudicare il fatto che sono due anni in ritardo rispetto agl'altri perché ho cambiat… -