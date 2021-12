Sci, Goggia non si ferma più: vince anche Super G in Val d'Isere. Curtoni terza (Di domenica 19 dicembre 2021) tornata la valanga rosa capitanata da una immensa Sofia Goggia che non si ferma più: dopo la libera di ieri arriva un'altra vittoria ma in SuperG. La sua sedicesima in Coppa del mondo ad una sola ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 19 dicembre 2021) tornata la valanga rosa capitanata da una immensa Sofiache non sipiù: dopo la libera di ieri arriva un'altra vittoria ma inG. La sua sedicesima in Coppa del mondo ad una sola ...

