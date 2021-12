Rapina choc a Roma | entrano in un bar armati di pistola e bastoni e aggrediscono il titolare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 dicembre 2021) Incappucciati e senza far vedere il loro volto ieri mattina, poco dopo le 5, hanno fatto irruzione in un bar di via Casal de Pazzi e in pochi, pochissimi istanti, hanno seminato il panico mettendo a segno lanel bar di Via Casal de Pazzi E’ successo ieri mattina con la segnalazione arrivata alla Polizia alle 5.20. Il bar aveva aperto da poco quando, improvvisamente, quattro malviventi incappucciati edihanno messo a segno il colpo. E hanno portato via una macchinetta mangiasoldi, con il bottino dal valore ancora da quantificare. Ildell’esercizio è stato aggredito e poi, una volta fuggiti i banditi, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale, dove non sembrerebbe essere fortunatamente in pericolo di vita. ...