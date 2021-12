Perché è un errore parlare di Covid

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 19 dicembre 2021) Chiunque viva il proprio tempo non può non confrontarsi con l’insieme dei temi e dei problemi connessi alla pandemia, la quale, come è stato opportunamente osservato, è una sindemia, cioè una emergenza globale che investe non solo l’aspetto sanitario ma quello economico, politico, culturale, esistenziale, ecc. ecc. Si è trattato della classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, mettendoci di fronte a una crisi di senso o epocale che era già in essere, e che si lega sostanzialmente alla fine di un mondo (e quindi anche alle categorie con cui lo avevamo interpretato), nonché delle retoriche lo sorreggevano, e all’inizio di un’altra epoca che solo gli storici del futuro saranno in grado di definire lessicalmente e concettualmente. Ilnon è la “peggiore tragedia della storia” Che si sia trattato, e si tratti, di una “goccia” sarebbe persino banale dirlo per chi ...