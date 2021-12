Pedofilia ecclesiastica in Spagna | il Vaticano apre un’inchiesta sugli abusi commessi dal 1943 al 2018 svelati e documentati da El Pais

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ilvuole vederci chiarospagnoli. Secondo quanto riferisce El, la Chiesa cattolica ha avviato una grande inchiesta, senza precedenti in, su 251 membri del clero e alcuni laici di istituzioni religiose accusati disu minori. Il quotidiano spagnolo ha documentato questiincondotta negli ultimi tre anni compilando un dossier di 385 pagine che è stato consegnato a Papa Francesco lo scorso 2 dicembre. La consegna, rivela il giornale oggi, è avvenuta durante il viaggio del Papa in Grecia, tramite un assistente del Pontefice. Secondo quanto riferito da El, subito dopo il rientro in, il dossier è stato fatto arrivare alla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pedofilia ecclesiastica

Ma viene il sospetto che la gerarchia, mentre " per la prima volta nella storia " ... in pratica, perché lafosse depenalizzata. Il punto è che la Chiesa può certamente avviare ...... a cercare di fare luce su una delle più gravi piaghe della storia. Il lavoro di ... ad iniziare dai casi dinelle varie diocesi. SANT'AMBROGIO, AUGURI 7 DICEMBRE/ Frasi, ...Chiesa, vescovi della Svizzera chiedono indagine su abus sessuali. Dopo quelli francesi, anche gli elvetici puntano a fare luce su scandali di pedofilia.Caro Carlino, certo che se Don Bedin di è sentito in dovere, per difendere la Chiesa, di rispondere alle scritte ingiuriose e stupide di qualche imbecille sul monumento di piazza Ariostea, significa c ...