Natale Giunta: brutto incidente per lo chef de La prova del cuoco (Di domenica 19 dicembre 2021) Natale Giunta, lo chef noto per la trasmissione La prova del cuoco, in questi giorni ha subito un intervento chirurgico a causa di un brutto incidente. Natale Giunta è un noto chef, conosciuto in particolare grazie alla trasmissione La prova del cuoco. In questi giorni è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in seguito ad un brutto incidente. via InstagramNelle scorse ore lo chef ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram nel quale ha raccontato l’accaduto, sfogandosi per quanto successo e ringraziando chi lo ha soccorso insieme al personale del pronto soccorso. Natale ... Leggi su ck12 (Di domenica 19 dicembre 2021), lonoto per la trasmissione Ladel, in questi giorni ha subito un intervento chirurgico a causa di unè un noto, conosciuto in particolare grazie alla trasmissione Ladel. In questi giorni è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in seguito ad un. via InstagramNelle scorse ore loha pubblicato un post sul suo profilo Instagram nel quale ha raccontato l’accaduto, sfogandosi per quanto successo e ringraziando chi lo ha soccorso insieme al personale del pronto soccorso....

Advertising

SkyTG24 : #Palermo, cade con il monopattino: chef Natale Giunta in ospedale - DonnaGlamour : Natale Giunta in ospedale: paura per lo chef de La Prova del Cuoco - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Incidente per Natale Giunta, chef de #LaProvadelCuoco - ilmattinodisici : Cade con monopattino su buca a Palermo, lo chef #NataleGiunta in ospedale: Brutta avventura per il noto chef della… - erretti42 : @Lucacec71 @teoxandra @calalaruta Ora è il tempo di ridere delle promesse di Gualtieri e del suo operato su Roma ch… -