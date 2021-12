Muore Richard Rogers | l' archistar che non amava la parola high tech

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 19 dicembre 2021)è morto, dopo una lunga convalescenza per una brutta caduta. Era nato a Firenze nel 1933 in una famiglia ebraica, padre medico veneziano e madre ceramista triestina, prendendo il nome del nonno Riccardo Geiringer, dirigente delle Generali. Le leggi razziali del 1938 portarono la famiglia a Londra ancora dominata dai fumi del riscaldamento a carbone, dove il giovaneebbe molte difficoltà crescendo in periferia a causa del suo inglese zoppicante e della dislessia. Dopo la guerra, per il servizio militare fu inviato nella Trieste occupata dagli alleati, potendo riabbracciare i suoi parenti materni. Dopo gli studi di architettura in cui si avvicinò alla cultura Pop (leggendarie le sue camicie verde acido o rosa shocking), fa un’esperienza decisiva negli Usa alla facoltà di Yale diretta dal brutalista-perfezionista ...