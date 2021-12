La libertà di non vaccinarsi non è un diritto civile (Di domenica 19 dicembre 2021) libertà, libertà. E i libertari che ne pensano, della libertà di vaccinarsi invocata dai novax? Libertari in Italia significa radicali, Pannella, Bonino. Sono stati loro a ottenere la libertà di divorziare, abortire, obiettare al servizio militare, praticare la fecondazione assistita. Sono sempre loro anche oggi a chiedere, con gli imminenti referendum, libertà di fumare cannabis e di decidere sulla fine della propria vita (eutanasia). È radicale pure Davide Tutino, il professore di storia e filosofia che a Roma è diventato il primo obiettore di coscienza contro l’obbligo vaccinale a scuola, perdendo lo stipendio. Una disobbedienza civile in piena regola. Lo abbiamo conosciuto giovedì sera a Piazzapulita (La7), dove si è guadagnato i complimenti di tutti per la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 dicembre 2021). E i libertari che ne pensano, delladiinvocata dai novax? Libertari in Italia significa radicali, Pannella, Bonino. Sono stati loro a ottenere ladi divorziare, abortire, obiettare al servizio militare, praticare la fecondazione assistita. Sono sempre loro anche oggi a chiedere, con gli imminenti referendum,di fumare cannabis e di decidere sulla fine della propria vita (eutanasia). È radicale pure Davide Tutino, il professore di storia e filosofia che a Roma è diventato il primo obiettore di coscienza contro l’obbligo vaccinale a scuola, perdendo lo stipendio. Una disobbedienzain piena regola. Lo abbiamo conosciuto giovedì sera a Piazzapulita (La7), dove si è guadagnato i complimenti di tutti per la ...

