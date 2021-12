Incidente aereo in Australia: muoiono 4 persone, 2 sono bambini (Di domenica 19 dicembre 2021) È di quattro vittime il bilancio di un Incidente aereo che si è verificato in Australia, al largo di Redcliffe. Il piccolo velivolo è finito in mare attorno alle ore 9 della mattina di domenica nelle acque della parte più orientale del paese. Secondo quanto riporta il The Guardian l'aero si sarebbe schiantato contro le mangrovie al largo della costa del Queensland. Il fatto si è verificato a circa trenta chilometri a nordest da Brisbane. Incidente aereo in Australia: due vittime sono bambini Il sito locale abc.net.au riporta la comunicazione della Polizia secondo cui l'intervento dei sommozzatori ha permesso di recuperare il corpo di coloro i quali erano a bordo del mezzo. sono stati recuperati i cadaveri di due uomini e di due ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 19 dicembre 2021) È di quattro vittime il bilancio di unche si è verificato in, al largo di Redcliffe. Il piccolo velivolo è finito in mare attorno alle ore 9 della mattina di domenica nelle acque della parte più orientale del paese. Secondo quanto riporta il The Guardian l'aero si sarebbe schiantato contro le mangrovie al largo della costa del Queensland. Il fatto si è verificato a circa trenta chilometri a nordest da Brisbane.in: due vittimeIl sito locale abc.net.au riporta la comunicazione della Polizia secondo cui l'intervento dei sommozzatori ha permesso di recuperare il corpo di coloro i quali erano a bordo del mezzo.stati recuperati i cadaveri di due uomini e di due ...

