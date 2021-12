Henry | «Bellissimo pareggiare all’ultimo Venezia mi piace»

(Di domenica 19 dicembre 2021) Thomas, attaccante del, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni Thomas, attaccante del, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PARTITA – «Sono contentissimo per la squadra, è stata una grande partita. Quando prendi un gol a un minuto dall’inizio e poi riesci a, cosa che ci succede spesso, è. Tutti i giocatori della nostra squadra possono segnare: è la nostra forza. Sono contento così, anche se giochi dieci o venti minuti. Devo fare bene il mio lavoro non importante quanto tempo resto in campo. La squadra viene prima di tutto. Quando subisci gol devi fare un gol, è successo così anche con l’Hellas Verona, abbiamo giocato ...

... e che ha saputo trovare il gol del pareggio con Thomas. RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ ... di Claudio Franceschini) BEL PAREGGIO A FIRENZElunch match per i risultati di Serie A : la ...... a Palermo, per poi formarsi come direttore a Milano; il venticinquenneKennedy si è ... La scelta di far dirigere l'Orchestra a quattro giovani direttori è "un gestoche trasforma una ...Due gol a inizio e fine partita decidono la sfida di Marassi. A Gabbiadini bastano 55 secondi per sbloccare la partita su assist di Caputo. Tante chance Samp, soprattutto con Thorsby, per raddoppiare.Voti fantacalcio Sampdoria-Venezia – Finisce in parità la sfida disputata al “Luigi Ferraris” tra i blucerchiati e i lagunari, valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A. Un grande rammarico ...