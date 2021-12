Brumotti e raccolta fondi per i bambini dell' ospedale Regina Margherita

(Di domenica 19 dicembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – A Torino secondo weekend di Raduno dei Babbi Natale di Fondazione Forma. Ad attendere i tanti Babbi Natale, che in bici lungo i tre percorsi o a piedi attraverso il Parco sono arrivati in Piazza Polonia per salutare idelVittorio, l'inviato di Striscia la Notizia e campione di Bike trial.Con la sua bici, insieme a quelle di BikeIsLife#PedaliAMOITALIA, promotori'iniziativa, si è esibito sulla Piazza, creando una speciale coreografia insieme ai Babbi Natale presenti. Ma non solo. Subito dopo ha portato ai piccoli ricoverati i regali offerti dall'Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia, attiva sul territorio nazionale con progetti di educazione ai diritti umani, advocacy e sostegno alla comunità. Alla camminata e alla pedalata hanno ...

... speciale la giornata per i bimbi del Regina, aper essere stato con noi, a Intesa Sanpaolo per aver sostenuto Forma con For Funding. con unadestinata specificatamente all'acquisto ......Natale di Fondazione Forma è arrivato anche l'inviato di 'Striscia la Notizia' Vittorio, ... Inoltre, è attiva da oggi lafondi sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo per ...TORINO (ITALPRESS) - A Torino secondo weekend di Raduno dei Babbi Natale di Fondazione Forma. Ad attendere i tanti Babbi Natale, che in bici lungo i tre pe ...Un migliaio di Babbi Natale in bici e a piedi per l'ospedale infantile Regina Margherita. Per il secondo fine settimana del Raduno dei Babbi Natale di Fondazione Forma è arrivato anche l'inviato di ...