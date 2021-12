Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio | l' amore è ufficiale | la conferma di lei

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ormai non era più un segreto che traci fosse un legame sentimentale: in un'intervista su Grazia, la ventitreenne attrice hato tutto.

Advertising

andreastoolbox : Gonna inverno 2021: quella lunga di Benedetta Porcaroli è elegante - ilpensologo : L'attrice Benedetta Porcaroli ha ammesso la sua relazione focosa con Scamarcio. COGNOME OMEN. #Torino #LaTampa… - RBcasting : Sabrina Impacciatore, Luisa Ranieri, Margherita Buy, Micaela Ramazzotti e Benedetta Porcaroli alla premiere di “7 d… - Cosmopolitan_IT : Nella gonna lunga di Benni Porcaroli ci sono «7 donne e un mistero» - francescodelu11 : Nel cast Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ran… -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Porcaroli

Alla prossima! Riccardo Scamarcio esono una coppia. L'attrice, parlando con il magazine Grazia, ha confermato per la prima volta di aver intrecciato una love story con il collega.E sanno orchestrare adeguata e piccante cattiveria, come dimostra 7 donne e un mistero, con supercast femminile, Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Micaela Ramazzotti,, Luisa ...Tragedia per Deborah Compagnoni, ex campionessa olimpica di sci: suo fratello Jacopo è morto a soli 40 anni, travolto da una valanga sulle montagne che tanto amava. L’ex sciatrice, legatissima al frat ...Fanno sempre più parlare, tanto gossip. E non solo. Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra si regalano la loro prima uscita pubblica dopo l'annuncio ...