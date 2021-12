Anestesisti: verso +70% ricoveri in terapia intensiva in 3 settimane (Di domenica 19 dicembre 2021) In base all’attuale trend dei contagi e dei ricoveri, “nelle prossime 2-3 settimane ci aspettiamo un aumento del 70% dei posti letto occupati in intensiva da malati Covid, raggiungendo così circa 1700 pazienti ricoverati nelle terapie intensive”. Lo afferma all’ANSA Alessandro Vergallo, presidente dell’Associazione Anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac). Oggi, rileva, i posti in intensiva “sono 9mila, ma non tutti effettivi, e ne sono occupati circa mille.Ma è irrealistico pensare di poterne aumentare il numero ulteriormente perché mancano i medici. Non è questa la soluzione, non si può spremere ancora il sistema”. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 dicembre 2021) In base all’attuale trend dei contagi e dei, “nelle prossime 2-3ci aspettiamo un aumento del 70% dei posti letto occupati inda malati Covid, raggiungendo così circa 1700 pazienti ricoverati nelle terapie intensive”. Lo afferma all’ANSA Alessandro Vergallo, presidente dell’Associazionerianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac). Oggi, rileva, i posti in“sono 9mila, ma non tutti effettivi, e ne sono occupati circa mille.Ma è irrealistico pensare di poterne aumentare il numero ulteriormente perché mancano i medici. Non è questa la soluzione, non si può spremere ancora il sistema”.

