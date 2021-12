Alex Belli se la prende con Alessandro Basciano (che ha dormito e baciato sul collo Soleil) (Di domenica 19 dicembre 2021) Se Alex Belli è fuggito dalla casa del Grande Fratello Vip per riparare il suo rapporto con Delia Duran e gli autori hanno deciso di far entrare un altro Alessandro. Venerdì scorso ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà Alessandro Basciano. L’ex tentatore di Temptation Island ha subito attirato le attenzioni di Sophie Codegoni e Soleil Sorge, che non sono sembrate immuni al fascino del bel 32enne. Basciano ha detto chiaramente di trovare molto attraenti la Sorge e la Codegoni e ha già preso posizione a letto accanto a Soleil. Stamani dopo aver dormito attaccato alla gieffina, le ha anche dato un bacio sul collo. La frecciatina di Alex Belli ad Alessandro ... Leggi su biccy (Di domenica 19 dicembre 2021) Seè fuggito dalla casa del Grande Fratello Vip per riparare il suo rapporto con Delia Duran e gli autori hanno deciso di far entrare un altro. Venerdì scorso ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà. L’ex tentatore di Temptation Island ha subito attirato le attenzioni di Sophie Codegoni eSorge, che non sono sembrate immuni al fascino del bel 32enne.ha detto chiaramente di trovare molto attraenti la Sorge e la Codegoni e ha già preso posizione a letto accanto a. Stamani dopo averattaccato alla gieffina, le ha anche dato un bacio sul. La frecciatina diad...

