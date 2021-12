Alessandro e Soleil dormono abbracciati al GF Vip | il web mormora – VIDEO

(Di domenica 19 dicembre 2021) L’ingresso diBasciano ha “agitato” la Casa del Grande Fratello Vip. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne possiede anche carattere, oppure, sotto la corazza ricolma di tatuaggi si nasconde un narciso che conosce bene il gioco ed ha “puntato”Sorge e Sophie Codegoni?avvinghiati: il webe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... oppure, sotto la corazza ricolma di tatuaggi si nasconde un narciso che conosce bene il gioco ed ha "puntato"Sorge e Sophie Codegoni ?dormono avvinghiati: il web mormora ...... dopo la puntata vuole abbandonare: "Non so se voglio restare" e crolla in lacrime Gf Vip, la reazione di Sophie eall'ingresso diBasciano: cosa hanno detto La puntata del Gf Vip, ...Gf Vip, Alessandro Basciano è il nuovo concorrente, avete visto qual è stata la reazione di Sophie e Soleil quando è entrato nella casa?Nella notte tra Sabato e Domenica 18 Dicembre, c'è stato un abbraccio 'sornione' tra Soleil e Alessandro che è stato notato da tutti i fan di Gf Vip. Ecco ...