Alberto Matano non si presenta a Ballando con le stelle: che è successo? Alberto Matano è stato il grande assente nella puntata di ieri sera a Ballando con le stelle. Ecco il motivo della sua mancanza. Alberto Matano (RaiPlay)Ieri sera, sabato 18 dicembre, è andata in scena l'ultima puntata di Ballando con le stelle. Durante la serata abbiamo assistito alla proclamazione del vincitore di questa edizione. O meglio, della vincitrice. A conquistare il titolo è stata Arisa e il ballerino Vito Coppola. La cantante è riuscita a superare nella finalissima Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, quest'ultimo ha confessato la settimana scorsa che lascerà per sempre il programma di Milly Carlucci per dedicarsi ad altro. Per questo motivo la redazione di Ballando ha voluto omaggiare il maestro con ...

