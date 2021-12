Abusi e sfruttamento delle suore | le denunce già dal 2018 ma nella Chiesa non è cambiato nulla Nonostante i richiami di Papa Francesco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 dicembre 2021) Leche in convento subisconodi potere, di coscienza e sessuali dalle loro superiore sono ormai tante. Ma cosa è stato fatto in concreto dalle istituzioni ecclesiastiche per porvi rimedio?o comunque troppo poco, soprattutto se si considera che questo tema non è più un tabù già da alcuni anni. La prima denuncia arrivò, nel marzo, con un articolo di Marie-Lucile Kubacki pubblicato su L’Osservatore Romano, all’epoca diretto da Giovanni Maria Vian, sulle religiose sfruttate come domestiche da cardinali e vescovi, soprattutto all’interno della Curia romana., durante una riunione dei capidicastero, chiese di non trattare più lecome serve, ma di assumere...