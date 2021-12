A Torino una gru crolla su un palazzo | tre operai perdono la vita | “La strada ha ceduto”

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ieri in via Genova a, verso le ore 10, èta una gru che lavorava sul tetto di undi sette piani. Nella caduta sono morti tre: Roberto Peretto, 52 anni di Cassano d’Adda, Marco Pozzetti, 54 anni di Carugate e Filippo Falotico, 20 anni di Coazze in provincia di. Un quarto operato si trova ricoverato in codice giallo. Due passanti e il conducente di una vettura di passaggio hanno riportato lesioni. I tre operati morti si trovavano su una piattaforma per montare il braccio della gru. Un cedimento strutturale alla base dell’impalcatura è considerato responsabile del crollo che ha lasciato i tre schiacciati tra lamiere e blocchi di cemento. Sull’accaduto indaga la procura di. Secondo la ricostruzione dell’incidente l’autogru ha cercato di fissare ...

Advertising

chedisagio : Roberto Peretto, 52 anni, di Cassano d'Adda. Marco Pozzetti, 54, di Carugate e Filippo Falotico, 20enne di Coazze.… - Agenzia_Ansa : I 3 operai morti nell'incidente con la gru crollata a Torino avevano postato sui social una foto in cui erano insi… - matteosalvinimi : Tragedia a Torino: una gru è crollata su un palazzo prima di finire sulla strada, purtroppo si registrano delle vit… - Daniela94812860 : RT @TucciTuccio: Filippo Falotico, 20 anni. Roberto Peretto, 52 anni. Marco Pozzetti, 54 anni. Morti di lavoro, a Torino travolti da una gr… - SalvoLabate : RT @Nonha_stata: A 20 anno bisognerebbe avere una vita davanti, non alle spalle #mortisullavoro #Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Torino una

... di Bergamo Gori, di Firenze Nardella, di Mantova Palazzi, di Reggio Emilia Vecchi, diLo ... Antonello Giannelli - D'altra parte la scuola necessita diestrema e doverosa gradualità nell'......il proprio posto anche in vista di un mercato che potrebbe portare prossimamente aun ...paio di giocate da applausi e Svanberg confermava tutto il proprio talento non solo perché indovinava...PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ancora una domenica con poche partite in provincia ... con le sfide Atletico Torino- Castellazzo e Rivoli-Acqui. In campo anche alcuni match della Promozione ...TORINO – Si stava ultimando l’allestimento di una gru per la ristrutturazione della facciata di un condominio quando, in via Genova a Torino, si è verificato l’incidente costato la vita a 3 operai e ...