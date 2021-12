Salto con gli sci, Engelberg 2021: trionfo Geiger, alle sue spalle Kobayashi e Zajc (Di sabato 18 dicembre 2021) Va in archivio anche l’appuntamento con l’HS140 maschile di coppa del mondo di Salto con gli sci a Engelberg, in Svizzera. Nuovo trionfo da parte del tedesco Karl Geiger, che somma un totale di 287.4 punti tra primo e secondo punteggio e sbaraglia la concorrenza. Secondo posto per l’altro fuoriclasse, Ryoyu Kobayashi, per una questione di 0.8 punti visto che totalizza 286.6. Terzo, leggermente staccato, lo sloveno Timi Zajc con 282.6. Dal punto di vista della distanza è il giapponese a far meglio, ma il tedesco sfrutta un responso migliore da parte dei giudici e riesce così a rosicchiare decimali di vantaggio. Il norvegese Villumstadt l’unico a essere squalificato, dunque quarantanove in tutto i classificati di questa gara odierna. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Va in archivio anche l’appuntamento con l’HS140 maschile di coppa del mondo dicon gli sci a, in Svizzera. Nuovoda parte del tedesco Karl, che somma un totale di 287.4 punti tra primo e secondo punteggio e sbaraglia la concorrenza. Secondo posto per l’altro fuoriclasse, Ryoyu, per una questione di 0.8 punti visto che totalizza 286.6. Terzo, leggermente staccato, lo sloveno Timicon 282.6. Dal punto di vista della distanza è il giapponese a far meglio, ma il tedesco sfrutta un responso migliore da parte dei giudici e riesce così a rosicchiare decimali di vantaggio. Il norvegese Villumstadt l’unico a essere squalificato, dunque quarantanove in tutto i classificati di questa gara odierna. SportFace.

