Patrizia Reggiani: oggi dove vive l'ex moglie di Maurizio Gucci? (Di sabato 18 dicembre 2021) Patrizia Reggiani è uscita dal carcere nell'ottobre del 2016 per buona condotta dopo aver scontato 18 anni: ecco dove vive oggi l'ex moglie di Maurizio Gucci. Dopo essere uscita dal carcere nell'ottobre del 2016 Patrizia Reggiani non è tornata a vivere con la famiglia: la donna, che ha passato 18 anni a San Vittore per l'omicidio di Maurizio Gucci, oggi vive a Milano in un appartamento di cui abbiamo visto alcune immagine nel documentario Lady Gucci, disponibile su Discovery. Maurizio Gucci fu ucciso il 27 marzo 1995 da Benedetto Ceraulo nell'ingresso dello stabile dove ... Leggi su movieplayer (Di sabato 18 dicembre 2021)è uscita dal carcere nell'ottobre del 2016 per buona condotta dopo aver scontato 18 anni: eccol'exdi. Dopo essere uscita dal carcere nell'ottobre del 2016non è tornata are con la famiglia: la donna, che ha passato 18 anni a San Vittore per l'omicidio dia Milano in un appartamento di cui abbiamo visto alcune immagine nel documentario Lady, disponibile su Discovery.fu ucciso il 27 marzo 1995 da Benedetto Ceraulo nell'ingresso dello stabile...

