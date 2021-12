Oroscopo del Sud, edizione serale: Pesci in fallimento, Ariete pronto ai cambiamenti (Di sabato 18 dicembre 2021) Continuano le previsioni dell'Oroscopo del Sud in edizione serale. Scopriamo insieme le previsioni di questo Sabato 18 Dicembre, segno per segno. Ariete: Ti aspettano interessanti cambiamenti nella professione. Non restare sempre sul 'chi va la': se ti scioglierai un po' potrai ottenere vantaggi sia economici, sia professionali. In campo amoroso la situazione è tranquilla, forse anche troppo. Il cuore si sente che batte ma ancora non esce fuori! TORO: Ti divertirai nel tuotempo libero, in compagnia degli amici più cari, scoprendo insieme nuovi divertimenti e divertenti attività. Quando si tratta della vita domestica, alcuni problemi alla fine verranno risolti e dormirai bene. GEMELLI: Sarai particolarmente vitale ed energico, grazie anche alla Luna atterrata nel tuo segno. Tuttavia, fai attenzione a ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 18 dicembre 2021) Continuano le previsioni dell'del Sud in. Scopriamo insieme le previsioni di questo Sabato 18 Dicembre, segno per segno.: Ti aspettano interessantinella professione. Non restare sempre sul 'chi va la': se ti scioglierai un po' potrai ottenere vantaggi sia economici, sia professionali. In campo amoroso la situazione è tranquilla, forse anche troppo. Il cuore si sente che batte ma ancora non esce fuori! TORO: Ti divertirai nel tuotempo libero, in compagnia degli amici più cari, scoprendo insieme nuovi divertimenti e divertenti attività. Quando si tratta della vita domestica, alcuni problemi alla fine verranno risolti e dormirai bene. GEMELLI: Sarai particolarmente vitale ed energico, grazie anche alla Luna atterrata nel tuo segno. Tuttavia, fai attenzione a ...

