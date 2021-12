Omicron, Oms: casi raddoppiano in un arco di tempo da uno a tre giorni (Di sabato 18 dicembre 2021) La variante Omicron del Covid è stata segnalata in 89 paesi e il numero di casi raddoppia in un arco di tempo che va da uno a tre giorni nelle aree a trasmissione comunitaria. Lo ha reso noto l'Oms. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 18 dicembre 2021) La variantedel Covid è stata segnalata in 89 paesi e il numero diraddoppia in undiche va da uno a trenelle aree a trasmissione comunitaria. Lo ha reso noto l'Oms. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La variante Omicron è stata segnalata in 89 paesi e il numero di casi raddoppia in 1,5-3 giorni nelle aree a trasmi… - fanpage : Variante #Omicron:'Siamo di fronte a uno tsunami di contagi', l'avvertimento dell'OMS - Cristin68904460 : RT @Agenzia_Ansa: La variante Omicron è stata segnalata in 89 paesi e il numero di casi raddoppia in 1,5-3 giorni nelle aree a trasmissione… - myrosycandy : RT @Agenzia_Ansa: La variante Omicron è stata segnalata in 89 paesi e il numero di casi raddoppia in 1,5-3 giorni nelle aree a trasmissione… - FiomGD : ANSA > Oms, Omicron raddoppia i contagi in 1,5-3 giorni -