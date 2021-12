Omicron dilaga in Gran Bretagna, quasi 10mila casi in un giorno. Johnson, ipotesi lockdwon dopo Natale (Di sabato 18 dicembre 2021) Aumentano nel Regno Unito i contagi dovuti alla variante Omicron. I casi confermati in Inghilterra della nuova variante, secondo i dati resi noti oggi dalle autorità sanitarie (Ukhsa), sono 23.168, ... Leggi su leggo (Di sabato 18 dicembre 2021) Aumentano nel Regno Unito i contagi dovuti alla variante. Iconfermati in Inghilterra della nuova variante, secondo i dati resi noti oggi dalle autorità sanitarie (Ukhsa), sono 23.168, ...

