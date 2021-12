Manovra | slitta Commissione Bilancio | si lavora a Superbonus

(Di sabato 18 dicembre 2021) Votazioni in Senato sullaancora in stand - by in attesa della definizione delle riformulazioni delle proposte di modifica parlamentari, prima fra tutte quella sul. Le riunioni ...

Votazioni in Senato sullaancora in stand - by in attesa della definizione delle riformulazioni delle proposte di modifica parlamentari, prima fra tutte quella sul Superbonus. Le riunioni della Commissione Bilancio ...ancora il voto degli emendamenti in commissione Bilancio. Il testo è pieno zeppo di contentini: dal Giubileo ai Comuni, fino al commissario per l'emergenza Covid.Economia - L'Italia rischiava l'infrazione Ue, ora avrà 6 mila giudici, tra stabilizzati e 2.200 neo assunti a tempo indeterminato, entro il 2032. Pochi gli emendamenti presentati al testo del governo ...Votazioni in Senato sulla Manovra ancora in stand-by in attesa della definizione delle riformulazioni delle proposte di modifica parlamentari, prima fra tutte quella sul Superbonus. Le riunioni della ...