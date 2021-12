L’ultimo tabù | l’infertilità maschile

Leggi su iodonna

(Di sabato 18 dicembre 2021) «Non è stato facile accettare di mettere la mia fertilità nelle mani di medici che mi dicono quando e come devo fare l’amore. Figuriamoci parlarne». Uomini e procreazione medicalmente assistita (Pma): un universo silenzioso, laterale. Comprensibile, ma ingiusto. Perché il figlio che verrà – o che non verrà – sarà – o non sarà – della coppia. In Italia, Paese con la natalità tra le più basse del mondo, una persona su sei ha problemi ad avere figli: circa il 15 per cento delle coppie sono infertili, con dati in aumento. Leggi anche › Prima visita dall’andrologo: la prevenzione dei tumori e dell’infertilità inizia da adolescenti Fertilitàin declino La pandemia ha inferto un altro colpo, per il ritardo o il mancato ricorso ai percorsi di Pma, ai ...