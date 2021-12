La procura di Milano chiede l’assoluzione per l’ex nutrizionista di Marcell Jacobs (Di sabato 18 dicembre 2021) La procura di Milano ha chiesto l’assoluzione «per non aver commesso il fatto» per Giacomo Spazzini. L’imprenditore bresciano è fondatore della Gs Loft, la società di consulenza per il benessere psicofisico che nel 2020 aveva avviato una collaborazione con Marcell Jacobs, successivamente interrotta dallo staff del campione olimpico di Tokyo. Spazzini, nel maggio 2019, era finito in un’inchiesta su un traffico di ricettari e anabolizzanti, che aveva portato a denunce per truffa ai danni dello Stato, esercizio abusivo della professione medica e ricettazione. Il nome dell’imprenditore bresciano, quest’estate, era stato citato più volte dopo la vittoria della medaglia d’oro nei 100 metri e nella staffetta 4×100 a Tokyo 2020 di Jacobs, con la stampa inglese che aveva ripetutamente tentato ... Leggi su open.online (Di sabato 18 dicembre 2021) Ladiha chiesto«per non aver commesso il fatto» per Giacomo Spazzini. L’imprenditore bresciano è fondatore della Gs Loft, la società di consulenza per il benessere psicofisico che nel 2020 aveva avviato una collaborazione con, successivamente interrotta dallo staff del campione olimpico di Tokyo. Spazzini, nel maggio 2019, era finito in un’inchiesta su un traffico di ricettari e anabolizzanti, che aveva portato a denunce per truffa ai danni dello Stato, esercizio abusivo della professione medica e ricettazione. Il nome dell’imprenditore bresciano, quest’estate, era stato citato più volte dopo la vittoria della medaglia d’oro nei 100 metri e nella staffetta 4×100 a Tokyo 2020 di, con la stampa inglese che aveva ripetutamente tentato ...

