Gru crollata a Torino, cordoglio e rabbia per la morte dei tre operai: le ipotesi dietro la tragedia sul lavoro (Di sabato 18 dicembre 2021) Sconforto e dolore dopo la morte dei tre operai coinvolti nel crollo della gru a Torino, l'ennesimo incidente sul luogo di lavoro che ha sconvolto il capoluogo piemontese. Mentre vengono alla luce le prime ipotesi su cosa possa aver causato la tragedia, le reazioni di amici e familiari delle vittime mostrano tutto il dolore per queste vite perse in maniera così insensata. I tre operai che erano a lavoro in via Genova, Roberto Peretto, Marco Pozzetti e Filippo Falotico, erano pronti a iniziare il week end, e si mostrano felici in un selfie pubblicato insieme. Ci sono altre due persone rimaste ferite nel crollo, che avrebbe potuto avere un bilancio molto più sanguinoso.

Agenzia_Ansa : I 3 operai morti nell'incidente con la gru crollata a Torino avevano postato sui social una foto in cui erano insi… - matteosalvinimi : Tragedia a Torino: una gru è crollata su un palazzo prima di finire sulla strada, purtroppo si registrano delle vit… - chedisagio : Roberto Peretto, 52 anni, di Cassano d'Adda. Marco Pozzetti, 54, di Carugate e Filippo Falotico, 20enne di Coazze.… - trinchelino : RT @chedisagio: Roberto Peretto, 52 anni, di Cassano d'Adda. Marco Pozzetti, 54, di Carugate e Filippo Falotico, 20enne di Coazze. Erano in… - giusmo1 : RT @m_crosetti: Come per lo Statuto e la Thyssen, dopo la gru crollata di Torino nulla dev'essere più come prima -