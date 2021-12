Francesca Donato mette in dubbio l’efficacia dei vaccini, il prof. Pregliasco s’infuria: «Non è accettabile dire stronzate ogni volta» – Il video (Di sabato 18 dicembre 2021) «Non è accettabile dire stronzate ogni volta». Dopo due anni di pandemia, e a un anno dall’arrivo dei vaccini anti-Covid, che difendono dall’insorgenza della malattia grave e riducono dunque le possibilità di morire per complicanze legate all’infezione, il virologo e direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco ha perso la pazienza dopo le dichiarazioni dell’europarlamentare Francesca Donato. L’europarlamentare uscita dalla Lega, infatti, durante la trasmissione L’Aria che tira su La7, ha sostenuto che «spargere il terrore per la variante Omicron è un controsenso, perché secondo alcuni scienziati potrebbe essere l’occasione per immunizzare la maggior parte della popolazione, perché – ... Leggi su open.online (Di sabato 18 dicembre 2021) «Non è». Dopo due anni di pandemia, e a un anno dall’arrivo deianti-Covid, che difendono dall’insorgenza della malattia grave e riducono dunque le possibilità di morire per complicanze legate all’infezione, il virologo ettore sanitario dell’IRCCS Istituto Galeazzi di Milano Fabrizioha perso la pazienza dopo le dichiarazioni dell’europarlamentare. L’europarlamentare uscita dalla Lega, infatti, durante la trasmissione L’Aria che tira su La7, ha sostenuto che «spargere il terrore per la variante Omicron è un controsenso, perché secondo alcuni scienziati potrebbe essere l’occasione per immunizzare la maggior parte della popolazione, perché – ...

