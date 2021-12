Covid | Valiante replica a Cirielli

(Di sabato 18 dicembre 2021) In merito alle dichiarazioni del parlamentare Edmondocirca la positività aldel sindaco di Baronissi Gianfrancol’ufficio stampa del Comune di Baronissi precisa che questa mattina, alle ore 9.30, il sindaco era a Palazzo S.Agostino dove aveva poc’anzi espresso il suo voto per il rinnovo del consiglio provinciale. Alle 9.30 veniva telefonicamente informato dalla moglie, che si era portata in farmacia a sottoporsi a tampone di controllo, della positività al. Appresa la notizia il sindaco ha immediatamente lasciato Palazzo Sant’Agostino per recarsi all’ospedale Curteri a Mercato Sanseverino e sottoporsi ad accertamenti. A seguito di tampone antigenico effettuato alle ore 10.00 è stata riscontrata la sua positività. Il sindaco è attualmente a casa in ottimo stato. I dipendenti comunali ...

Lo ha precisato il Comune di Baronissi, dopo le dichiarazioni del Questore della Camera, Edmondo Cirielli che ha scritto al Ministro Lamorgese per far chiarezza sulla presenza di Gianfranco al consiglio provinciale, nello stesso giorno giorno in cui ha annunciato di essere stato contagiato. Ad ogni modo, il primo cittadino è attualmente a casa in ottimo stato ed i dipendenti ...Lo ha detto il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli. 'Il sindaco già sapeva di essere positivo al e ciononostante si è recato ugualmente ai seggi? Oppure è andata diversamente? Bisogna urgentemente far chiarezza su questa questione. Presenterò dunque ...