Being the Ricardos: l’amore a Hollywood (Di sabato 18 dicembre 2021) Being the Ricardos è il nuovo film scritto e diretto da Aaron Sorkin che sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 21 dicembre. Il film racconta l’amore e il sodalizio professionale tra Lucille Ball e Desi Arnaz, due star di Hollywood degli anni Cinquanta, protagonisti della celeberrima sitcom I love Lucy. Ad interpretare il ruolo degli amanti sono Nicole Kidman e Javier Bardem. Sorkin in Being the Ricardos svela i retroscena della famosa coppia, offrendo uno spaccato delle vite dei due attori tra backstage, relazione e successo. Javier Bardem e Nicole Kidman in Being the Ricardos.In I love Lucy, trasmessa in Italia come Lucy ed io, il personaggio di Lucy Ricardo era l’incarnazione dello stereotipo della tipica moglie americana e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 dicembre 2021)theè il nuovo film scritto e diretto da Aaron Sorkin che sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 21 dicembre. Il film raccontae il sodalizio professionale tra Lucille Ball e Desi Arnaz, due star didegli anni Cinquanta, protagonisti della celeberrima sitcom I love Lucy. Ad interpretare il ruolo degli amanti sono Nicole Kidman e Javier Bardem. Sorkin inthesvela i retroscena della famosa coppia, offrendo uno spaccato delle vite dei due attori tra backstage, relazione e successo. Javier Bardem e Nicole Kidman inthe.In I love Lucy, trasmessa in Italia come Lucy ed io, il personaggio di Lucy Ricardo era l’incarnazione dello stereotipo della tipica moglie americana e ...

Advertising

acmilan : Human Rights Day ??? Respecting the dignity and the worth of every human being should be the cornerstone of everyone… - slavepig75 : RT @andrewthelord: After being ignored for more than an hour he begged me to empty his wallet and let him inhale the scent of my nikes ???? -… - CrissieP : Chimamanda Ngozi Adichie: The responsibility of being a feminist icon - ... - dazzlisan : la mia parte preferita di the real é vedere jongho center being the cutest most talented human - lil_bunnyJK : Non jungkook che alla domanda cos'è il fato per te rispomde tutto questo e aggiunge che per lui la cosa che non può… -