Baresi | «Affrontare Maradona? Non dormivi tranquillo la sera prima»

(Di sabato 18 dicembre 2021) Franco, ex capitano e vicepresidente onorario del Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Qui alcune delle sue dichiarazioni. Riavvolgiamo il nastro al 1988: il Napoli perse il comando della classifica dopo 50 giornate di dominio ininterrotto e il Milan tornò in testa dopo 9 anni. Come definirla, se non un’impresa. È vero, fu una vera impresa. E devo dire che, pur con tutti i debiti paragoni, la partita di domenica mi riporta proprio a quegli anni. Anche questa in fondo è una sfida d’alta classifica. Quello fu un periodo straordinario per noi e per loro, ma in realtà fra Milan e Napoli sono sempre state grandi sfide. La vittoria di allora ci lanciò alla conquista dello scudetto. Di quella partita ricordo soprattutto la vigilia, molto attesa a Napoli.caricò l’ambiente e la città dicendo che non avrebbe voluto ...