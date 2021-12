Traffico Roma del 17-12-2021 ore 09:30 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione i principali disagi al momento sulla Roma-fiumicino con lunghe Code in entrata nella città tra Tor di Valle Leo Magliana difficoltà di circolazione anche in dire posta lungo il viadotto della Magliana code sul raccordo in carreggiata interna tra La Romanina e via Appia sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Viale Palmiro Togliatti e la tangenziale in entrata a Roma in tangenziale Traffico rallentato tra via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ancora disagi sulla Flaminia verso il centro tra il raccordo è via dei Due Ponti Traffico intenso anche lungo via Cassia 3 raccordo e via dei Due Ponti e su via Salaria tra la motorizzazione e la aeroporto dell’Urbe possibili rallentamenti dalle 10 alle 14 per un ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione i principali disagi al momento sulla-fiumicino con lunghe Code in entrata nella città tra Tor di Valle Leo Magliana difficoltà di circolazione anche in dire posta lungo il viadotto della Magliana code sul raccordo in carreggiata interna tra Lanina e via Appia sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Viale Palmiro Togliatti e la tangenziale in entrata ain tangenzialerallentato tra via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ancora disagi sulla Flaminia verso il centro tra il raccordo è via dei Due Pontiintenso anche lungo via Cassia 3 raccordo e via dei Due Ponti e su via Salaria tra la motorizzazione e la aeroporto dell’Urbe possibili rallentamenti dalle 10 alle 14 per un ...

