Tommaso Zorzi spara a zero su Soleil: “È brutto quando ci sono quei personaggi…” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Come ogni settimana, Tommaso Zorzi è intervenuto all’interno del programma radiofonico “Facciamo finta che” di Maurizio Costanzo su R101, dove cura l’appuntamento settimanale “TZ101”. In occasione dell’ultima puntata, il vincitore della passata edizione del Grande Fratello Vip ha sparato a zero contro Soleil, colpevole secondo l’ex gieffino di essere entrata dentro la casa “con un secondo fine, con delle storie già scritte”, modus operandi fortemente criticato da Zorzi, che invece ha incensato la quinta edizione del reality citando la sua amica Stefania Orlando e la giornalista-conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta. Tommaso Zorzi ci va giù pesante contro Soleil Al Grande Fratello Vip 5 Tommaso ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 17 dicembre 2021) Come ogni settimana,è intervenuto all’interno del programma radiofonico “Facciamo finta che” di Maurizio Costanzo su R101, dove cura l’appuntamento settimanale “TZ101”. In occasione dell’ultima puntata, il vincitore della passata edizione del Grande Fratello Vip hato acontro, colpevole secondo l’ex gieffino di essere entrata dentro la casa “con un secondo fine, con delle storie già scritte”, modus operandi fortemente criticato da, che invece ha incensato la quinta edizione del reality citando la sua amica Stefania Orlando e la giornalista-conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta.ci va giù pesante controAl Grande Fratello Vip 5...

