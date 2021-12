The Voice Senior: come sono formate le squadre di D’Alessio, Clementino, Bertè e Berti alla ricerca di talenti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quarto appuntamento con il talent di The Voice Senior in programma in calendario per venerdì 17 dicembre 2021. Va avanti l’avvincente fase delle Blind Auditions nella quale le splendide voci over 60 più belle d’Italia cercano di convincere almeno uno dei quattro coach girate di spalle. La conduzione dell’appuntamento spetta ovviamente ad Antonella Clerici alla quale tocca il difficile compito di gestire i quattro grandi della musica Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Orietta Berti, tutti impegnati a darsi battaglia per accaparrarsi le voci più belle e particolari. The Voice Senior: continuano le Blind Auditions A The Voice Senior venerdì 17 dicembre 2021 continuano ad andare in scena ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quarto appuntamento con il talent di Thein programma in calendario per venerdì 17 dicembre 2021. Va avanti l’avvincente fase delle Blind Auditions nella quale le splendide voci over 60 più belle d’Italia cercano di convincere almeno uno dei quattro coach girate di spalle. La conduzione dell’appuntamento spetta ovviamente ad Antonella Clericiquale tocca il difficile compito di gestire i quattro grandi della musica Gigi, Loredanae Orietta, tutti impegnati a darsi battaglia per accaparrarsi le voci più belle e particolari. The: continuano le Blind Auditions A Thevenerdì 17 dicembre 2021 continuano ad andare in scena ...

Advertising

maydalmazo : ariana tava linda no the voice - janjangvu : questo è picco seokjin's honey voice seriamente mi sento cullata da questi vocals abbracciata sono sublimi perfetti… - trisdiprimi : Ho risposto su un gruppo dove stavano proponendo uscita per stasera che ci potrei essere senza pensare che su rai1… - lomlsf9 : The voice sksjsksjsjjsjsjsjsjjssjskjsj - CorriereCitta : The Voice Senior anticipazioni quarta puntata 17 dicembre 2021: cast concorrenti, giudici, squadre, quante puntate… -