Testo de La Primavera di Jovanotti | una ventata di colori dal sapore synth pop

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 17 dicembre 2021) C’è tanto revival, ne Ladiche arriva oggi insieme a tante altre novità del cantautore romano. Dopo tanto silenzio, oggi Lorenzo Cherubini è inarrestabile al punto da proporre in pieno dicembre un brano che parla della stagione più bella dell’anno. La sua, infatti, ha tutto ciò che riguarda ie le emozioni: è un brano indie-pop che sembra strizzare l’occhio al revival pop di Tommaso Paradiso, e soprattutto ha tutte le carte in regola per far parte dell’arcobaleno sonoro che il cantautore sta preparando come nuovo album. LadiLadisi accompagna con un bassoe percussioni elettroniche, con la voce sdoppiata in 2 ottave e atmosfere che sono tipiche ...