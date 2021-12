Sostituto Manolas: svelata la strategia del Napoli sul difensore (Di venerdì 17 dicembre 2021) Valter De Maggio, durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la situazione di mercato in casa Napoli. Kalidou Koulibaly Napoli Dopo la cessione di Manolas, la società azzurra è alla ricerca di un Sostituto per gennaio. L’indisponibilità di Koulibaly e la sua successiva partecipazione alla Coppa d’Africa, obbliga gli azzurri a rinforzare il reparto difensivo al momento composto solo da Rrahmani e Juan Jesus. Secondo De Maggio, il Napoli, per sostituire il centrale greco, ripercorrerà l’affare Anguissa, prendendo in prestito un difensore importante. Per De Maggio al momento la pista che porta ad Uduokhai non trova conferme, mentre Bremer è stato blindato dal presidente Cairo ne giorni ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Valter De Maggio, durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la situazione di mercato in casa. Kalidou KoulibalyDopo la cessione di, la società azzurra è alla ricerca di unper gennaio. L’indisponibilità di Koulibaly e la sua successiva partecipazione alla Coppa d’Africa, obbliga gli azzurri a rinforzare il reparto difensivo al momento composto solo da Rrahmani e Juan Jesus. Secondo De Maggio, il, per sostituire il centrale greco, ripercorrerà l’affare Anguissa, prendendo in prestito unimportante. Per De Maggio al momento la pista che porta ad Uduokhai non trova conferme, mentre Bremer è stato blindato dal presidente Cairo ne giorni ...

infoitsport : Caccia al sostituto di Manolas: il Napoli punta forte su Bremer, ma non è l’unico nome sulla lista - VotaAntonio90 : RT @angianna78: I tifosi del Napoli non sono contentidel sostituto di #Manolas, non ritenuto all'altezza. Ancora non si sa chi sia ma loro,… - Daniele91Nap : Usciranno centinaia di nomi per sostituire #Manolas ma alla fine già so come finirà 'Abbiamo deciso con l'allenato… - ilsidero : In 24 ore usciti circa 10 nomi come sostituto di Manolas. Saranno lunghe le vacanze di Natale. - DomPepeLiberato : RT @GoalItalia: Da Bremer a Yerry Mina ?? I nomi sul taccuino del Napoli per sostituire Manolas ?? -