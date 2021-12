Sale in aero con un perizoma al posto della mascherina | ma per lui non finisce bene

Advertising

frankreds711 : @UntalKaiser @VivaAerobus hahahahahaha te sale mas barato irte en tu carro y dejarlo en un estacionamiento de ahi del aero! hahahahahaah -

Ultime Notizie dalla rete : Sale aero

Tiscali.it

E' salito sull'aereo con un perizoma in viso al posto della mascherina, in segno di protesta, a suo dire, contro le misure obbligatorie di contenimento della pandemia di Covid - 19. Ma la sua protesta ...La futura DS 5 Crossback si baserà sul concept DSSport Lounge e, secondo le ultime ... l'autonomiaa 341 km 3 24 Novembre 2021E' salito sull'aereo con un perizoma in viso al posto della mascherina, in segno di protesta, a suo dire, contro le misure obbligatorie ...HiSky amplia la flotta grazie all'acquisizione di altri due Airbus A320 che portano a cinque il totale degli aeromobili operativi. "Siamo uno degli operatori con la flotta più grande e più giovane del ...