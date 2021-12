Rientra lo sciopero dei portuali, Alis plaude alla decisione dei sindacati: Scelta responsabile (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Siamo molto soddisfatti per la sospensione dello sciopero dei lavoratori portuali ufficialmente comunicata dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti che, dopo un lungo confronto, sono giunti a questa decisione da noi auspicata anche pubblicamente già nei giorni scorsi”. Così il vicepresidente di Alis Marcello Di Caterina commenta la revoca dello sciopero dei portuali precedentemente programmato per domani venerdì 17 dicembre. “Esprimiamo pertanto un forte ringraziamento per il senso di responsabilità mostrato dalle sigle sindacali, dai lavoratori e dalle comunità portuali, specialmente in considerazione degli incalcolabili danni socio-economici che proprio tale sciopero avrebbe causato in questo periodo natalizio per l’intero Paese e, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Siamo molto soddisfatti per la sospensione dellodei lavoratoriufficialmente comunicata dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti che, dopo un lungo confronto, sono giunti a questada noi auspicata anche pubblicamente già nei giorni scorsi”. Così il vicepresidente diMarcello Di Caterina commenta la revoca dellodeiprecedentemente programmato per domani venerdì 17 dicembre. “Esprimiamo pertanto un forte ringraziamento per il senso di responsabilità mostrato dalle sigle sindacali, dai lavoratori e dalle comunità, specialmente in considerazione degli incalcolabili danni socio-economici che proprio taleavrebbe causato in questo periodo natalizio per l’intero Paese e, ...

Advertising

GiuliaC89 : E anche oggi non sappiamo se e quando si rientra a casa ???? PS: terzo #sciopero in un mese - dgcoralloblu : @fattoquotidiano Non tutto va bene madama la marchesa, e per fortuna lo sciopero rientra nei diritti fondamentali della costituzione. - SBerritta : Lo sciopero non rientra nei parametri ma non si puo' riprogrammare altrimenti il Governo approva la… -