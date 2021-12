Pistola puntata e minaccia con il coltello: attimi di terrore per Di Natale, i ladri entrano nella sua villa (Di venerdì 17 dicembre 2021) Antonio Di Natale è stato un grandissimo attaccante, attualmente è l’allenatore della Carrarese. Disavventura fuori dal campo, l’ex Udinese è stato vittima di una pericolosa rapina nella sua villa, a Empoli. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze dal punto di vista fisico. Secondo quanto si apprende da fonti investigative un gruppo di almeno cinque persone avrebbe aspettato e bloccato l’ex calciatore fuori dalla sua abitazione. Un ladro gli avrebbe puntato la Pistola per farsi dare l’orologio dal valore di circa 30.000 euro, in mano anche un coltello. Sono in corso indagini da parte da parte della Polizia per definire la vicenda in tutti i suoi aspetti. L’episodio è stato confermato direttamente dalla Carrarese attraverso un comunicato ufficiale. Il club esprime “la propria vicinanza e ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 17 dicembre 2021) Antonio Diè stato un grandissimo attaccante, attualmente è l’allenatore della Carrarese. Disavventura fuori dal campo, l’ex Udinese è stato vittima di una pericolosa rapinasua, a Empoli. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze dal punto di vista fisico. Secondo quanto si apprende da fonti investigative un gruppo di almeno cinque persone avrebbe aspettato e bloccato l’ex calciatore fuori dalla sua abitazione. Un ladro gli avrebbe puntato laper farsi dare l’orologio dal valore di circa 30.000 euro, in mano anche un. Sono in corso indagini da parte da parte della Polizia per definire la vicenda in tutti i suoi aspetti. L’episodio è stato confermato direttamente dalla Carrarese attraverso un comunicato ufficiale. Il club esprime “la propria vicinanza e ...

