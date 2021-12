Pillole anticovid: Ema dà il via libera anche a Pfizer (Paxlovid) e a due nuovi trattamenti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le anticipazioni sono di Guido Rasi, consulente del Commissario per l’emergenza Figliuolo, che ha annunciato l’imminente arrivo della nuova cura: L’EMA ha dato il via libera: al farmaco della Pfizer che sembra molto utile L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le anticipazioni sono di Guido Rasi, consulente del Commissario per l’emergenza Figliuolo, che ha annunciato l’imminente arrivo della nuova cura: L’EMA ha dato il via: al farmaco dellache sembra molto utile L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Ncalberto2 : A gennaio avremo le pillole antiCOVID!!!!Aspettiamo con ansia, per chiudere il cerchio, le supposte antiCovid! - FirenzePost : Pillole anticovid: Ema dà il via libera anche a Pfizer (Paxlovid) e a due nuovi trattamenti - orosan1 : @evamarghe Se funzionasse anche come il Viagra andrebbe a ruba.Non credono nel Covid e penso neanche nelle pillole… - ReasonYork : @TgLa7 L Italia ha i soldi per comprare le pillole anticovid????? - lrspcs : @clawin8 Se non sei rinchiuso in casa per il green-pass. lo sei solo ai fini di un siero anticovid, che ha la stess… -