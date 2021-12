Pagelle Salernitana Inter | TOP e FLOP alla fine del primo tempo – VOTI

Advertising

infoitsport : Genoa-Salernitana, le pagelle: Ekuban si batte ma il migliore è Semper. Hernani da 5 - buoncalcio : Genoa-Salernitana, le pagelle: Ekuban si batte ma il migliore è Semper. Hernani da 5 - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Coppa Italia: la seconda frazione di gioco della sfida alla Salernitana (live) - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Coppa Italia: il primo tempo di Genoa-Salernitana (live) - charliemchouse : Coppa Italia: la seconda frazione di gioco della sfida alla Salernitana (live) -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Salernitana

Le partite sul digitale terrestre?fuori dalla Serie A, anzi no. La Lega aiuta Lotito Ledi Roma - Spezia 2 - 0: Ibañez da Nazionale, Motta da consolareL' Inter , reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, farà visita alla, nella cornice dell'Arechi alle ore 20:45 . La squadra di Inzaghi sta vivendo un ... lee le parole ...HANDANOVIC 6 - Non soffre per ora nulla, mai chiamato davvero in causa, gioca solo con i piedi con i compagni. D'AMBROSIO 6 - Non serve spingere in avvio di partita, l'Inter domina e Dumfries sulla de ...Bene anche i subentrati Melegoni e Kallon, autore dell'assist per il gol decisivo (Foto TanoPress) Genoa-Salernitana, le pagelle: Ekuban si batte ma il migliore è Semper. Hernani da 5. L'attaccante e ...