One UI 4.0 stabile ritorna sui Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 (Di venerdì 17 dicembre 2021) I Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 hanno visto interrotta la distribuzione della versione stabile di Android 12 con la One UI 4.0 per il sopraggiungere di alcuni bug importanti (ve ne avevamo parlato in questo articolo), che hanno perfino costretto il colosso di Seul a ricorrere ad una quarta beta. Adesso la situazione pare essere rientrata, visto che dalla Corea del Sud arrivano notizie sulla ripresa della distribuzione della One UI 4.0 basata su Android per i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, con build di riferimento F926NKSU1BUL4 e F711NKSU2BUKL (rispettivamente per il primo e per il secondo modello). Come vi dicevamo, l’upgrade, almeno per il momento, è disponibile solo in Corea del Sud, ma dovrebbe gradualmente raggiungere ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) I3 e Z3 hanno visto interrotta la distribuzione della versionedi Android 12 con la One UI 4.0 per il sopraggiungere di alcuni bug importanti (ve ne avevamo parlato in questo articolo), che hanno perfino costretto il colosso di Seul a ricorrere ad una quarta beta. Adesso la situazione pare essere rientrata, visto che dalla Corea del Sud arrivano notizie sulla ripresa della distribuzione della One UI 4.0 basata su Android per i3 e Z3, con build di riferimento F926NKSU1BUL4 e F711NKSU2BUKL (rispettivamente per il primo e per il secondo modello). Come vi dicevamo, l’upgrade, almeno per il momento, è disponibile solo in Corea del Sud, ma dovrebbe gradualmente raggiungere ...

Advertising

jimihendrix1980 : RT @HDblog: Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3: dopo lo stop, riprende la distribuzione di One UI 4 stabile - HDblog : Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3: dopo lo stop, riprende la distribuzione di One UI 4 stabile - VeniVidiMikis : RT @LAROMA24: Il tifoso è stabile. E c'è la giacca dallo Special One #AsRoma - romaforever_it : Il tifoso è stabile. E c'è la giacca dallo Special One - corgiallorosso : Il tifoso della #Sud è stabile. E c’è la giacca dallo Special One -