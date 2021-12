Matthew Vaughn annuncia il reboot di Kick-Ass

(Di venerdì 17 dicembre 2021) A distanza di otto anni dall’uscita del film sequel di-Ass, è in arrivo un nuovo progetto legato ad una delle pellicole cult più iconiche degli ultimi anni. Archiviata la possibilità di una terzo capitolo, infatti, sembrerebbe che in cantiere ci sia lo sviluppo di un autenticodell’originale. A darne notizia è stato proprio il registache, nel corso di un’intervista, si è detto particolarmente entusiasta dell’idea.-Ass: “sarà un grande”, parola diSebbene abbia ricevuto diverse critiche negative al momento della sua release nelle sale cinematografiche,-Ass rimane uno dei lungometraggi più apprezzati del decennio. La storia è quella di un adolescente che, nonostante non ...

Advertising

GianlucaOdinson : Matthew Vaughn sta lavorando a un reboot di Kick-Ass: 'Sarà folle' - JustNerd_IT : Kick-Ass: Matthew Vaughn annuncia l'arrivo del reboot! - Leggi l'articolo completo su: - zazoomblog : Star Wars Matthew Vaughn: Sarei interessato a girare un film della saga - #Matthew #Vaughn: #Sarei #interessato - cinemaniaco_fb : ?????????????? Star Wars, Matthew Vaughn: 'Sarei interessato a girare un film della saga' - badtasteit : #MatthewVaughn sta lavorando a un reboot di #KickAss: 'Sarà folle' -

Ultime Notizie dalla rete : Matthew Vaughn

Movieplayer.it

approfondimento Kingsman 3, le riprese al via a settembre Alla regia del progetto c'era, occupatosi anche della sceneggiatura. Il celebre regista inglese, il cui nome è legato negli ...Violento, per dirne una: diretto dae adattamento cinematografico del fumetto ideato da Mark Millar e disegnato da John Romita Jr , Kick - Ass era Rated R proprio per la sua dose di ...Matthew Vaughn annuncia la possibile realizzazione di un reboot della pellicola di successo Kick-Ass, tratta dal fumetto di Mark Millar.Il regista promette un reboot sorprendente, sottolineando come andrà nuovamente a cambiare i parametri dei film sui supereroi. Non è da escludere, inoltre, che si tratti di una serie TV Kick-Ass è uno ...