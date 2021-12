Manuel Bortuzzo in lacrime al GF Vip 6: ore difficili per lui nella Casa (Di venerdì 17 dicembre 2021) Grossi cambiamenti per Manuel Bortuzzo al GF Vip 6. Fino a una settimana fa le cose in Casa erano decisamente opposte per lo sportivo: aveva chiuso con Lulù Selassié e inoltre era convinto di lasciare il reality show prima di Natale. Perché come comunicato dallo stesso Alfonso Signorini ai vipponi, anche quest’anno ci sarà un prolungamento. E mai così esteso: la data della finale del GF Vip 6 è fissata al 14 marzo 2022. Dunque concorrenti a un bivio: mettere fine all’avventura nella Casa più spiata d’Italia prima di Natale, dunque alla scadenza del contratto, o restare e provare ad arrivare fino alla fine? La decisione spetta a loro e entro venerdì 17 dicembre 2021, giorno della seconda diretta settimanale, tutti dovranno comunicare le proprie intenzioni. Ad oggi, ma mancano all’appello diversi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Grossi cambiamenti peral GF Vip 6. Fino a una settimana fa le cose inerano decisamente opposte per lo sportivo: aveva chiuso con Lulù Selassié e inoltre era convinto di lasciare il reality show prima di Natale. Perché come comunicato dallo stesso Alfonso Signorini ai vipponi, anche quest’anno ci sarà un prolungamento. E mai così esteso: la data della finale del GF Vip 6 è fissata al 14 marzo 2022. Dunque concorrenti a un bivio: mettere fine all’avventurapiù spiata d’Italia prima di Natale, dunque alla scadenza del contratto, o restare e provare ad arrivare fino alla fine? La decisione spetta a loro e entro venerdì 17 dicembre 2021, giorno della seconda diretta settimanale, tutti dovranno comunicare le proprie intenzioni. Ad oggi, ma mancano all’appello diversi ...

