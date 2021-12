LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2021 in DIRETTA: subito Innerhofer e Casse (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI OGGI LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE ALLE 10.30 11.22 I pettorali di partenza dei sette italiani in gara: 2 Innerhofer, 3 Casse, 18 Paris, 32 Bosca, 39 Buzzi, 45 Franzoso, 50 Marsaglia. 11.19 I pettorali di partenza della gara: 1 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon2 293006 Innerhofer Christof 1984 ITA Rossignol3 990081 Casse Mattia 1990 ITA Head 4 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 5 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic 6 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar 7 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic 8 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head 9 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 10 54009 ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI LADELLA SECONDA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE ALLE 10.30 11.22 I pettorali di partenza dei sette italiani in gara: 2, 3, 18 Paris, 32 Bosca, 39 Buzzi, 45 Franzoso, 50 Marsaglia. 11.19 I pettorali di partenza della gara: 1 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon2 293006Christof 1984 ITA Rossignol3 990081Mattia 1990 ITA Head 4 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 5 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic 6 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar 7 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic 8 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head 9 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 10 54009 ...

